Aarhus er vært for konference om hjernen og musik

Der er hjerneforskning og fremtidens musikpædagogik på programmet, når op mod 400 deltagere mødes til musikpædagogisk konference i Musikhuset Aarhus i begyndelsen af januar.

Konferencen afholdes af Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, og musikskolelærere samt -ledere og andre, der arbejder med musikpædagogik i deres dagligdag, skal bl.a. høre om sammenhænge mellem hjernens funktioner og musikalsk læring.

Blandt oplægsholderne er jazzbassist og hjerneforsker Peter Vuust, som er professor og leder af Grundforskningsfondens Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet.

De øvrige oplægsholdere kommer fra tilsvarende centre i Tyskland, Finland og Canada.

Konferencen foregår i Musikhuset Aarhus den 3.-4. januar.

Det Jyske Musikkonservatorium skriver i en pressemeddelelse, at der på forhånd har været så stor interesse for konferencen, at konservatoriet har været nødt til udover Lille Sal også at inddrage Kammermusiksalen i Musikhuset for at få plads til alle interesserede.