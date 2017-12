Østjyllands Politi advarede torsdag aften om meget glatte veje.

Fredag morgen er det stadig meget glat i Aarhusområdet, lyder det fra Vejdirektoratet.

Temperaturen ligger lige over frysepunktet, men vejbanerne er koldere og derfor glatte.

Det drejer sig flere steder om såkaldt sort is, som beskriver et islag uden rim og derved indikationer på, at det er glat.