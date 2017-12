Flere praktikpladser til håndværkerelever i Østjylland

Flere håndværkerelever i Østjylland får adgang til at prøve kræfter på en rigtig arbejdsplads frem for et praktikforløb på en skole.

Ifølge tal fra DR er antallet af nye praktikaftaler for håndværkerelever i Østjylland i de første ti måneder af 2017 steget med 9 pct. til 975 aftaler.

Hos Dansk Byggeri i Østjylland glæder man sig.

»Det er bedst for de unge mennesker at komme ud i en virksomhed, så de lærer dagligdagen at kende og står ansigt til ansigt med kunderne i stedet for at være på en skole,« siger formand Michael Anker til DR.