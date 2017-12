Mennesker på offentlige ydelser flytter fra Aarhus

I 2016 flyttede der flere borgere på overførselsindkomst fra Aarhus end til byen.

Ugebrevet A4 har fået adgang til tal, som viser, at netto fraflytningen af personer i Aarhus på kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge og andre offentlige ydelser var 1.000 mennesker.

Ifølge ugebrevet er det først og fremmest dagpengemodtagere, der forlader Aarhus Kommune.

Det tilskriver socialrådmand Thomas Medom (SF) fremdriftsreformen, som betyder, at mange studerende bliver færdiguddannede hvert år og flytter til en anden kommune for at finde job.

Men byen er også udfordret ved ikke at have et tilstrækkeligt antal billige boliger, erkender rådmanden.

»Vi har ikke redskaber i den kommunale værktøjskasse til at skabe en husleje, der gør, at folk på de laveste sociale ydelser kan blive boende. Det betyder, at nogle af dem flytter, mens andre bliver hjemløse,« siger Thomas Medom til Ugebrevet A4.