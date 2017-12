Femte år med besøgsrekord hos Naturhistorisk Museum

I fem år har den ene besøgsrekord afløst den anden hos Naturhistorisk Museum. 2017 bliver ingen undtagelse.

Besøgstallet fra 2016 på 80.646 er for længst overgået. Og selvom 2017 endnu ikke er helt omme, forventer museet, at 89.014 gæster ved årets udgang vil have set udstillingerne om bl.a. istidens kæmper, den afrikanske savanne og den danske naturhistorie.

»Det er vi rigtig glade for. Man kunne have en frygt for, at man som museum ville blive glemt mellem alle tilbudene i kulturhovedstadsåret. Men jeg tror, at vi besøgsmæssigt har haft glæde af Aarhus 2017. Derudover tror jeg, at besøgstallet er et udtryk for, at vi har en bemanding, som med begejstring og stor appetit kæmper for bedre formidling, gode aktiviteter og er med til at fylde huset i ferierne. Vores ferieaktiviteter i 2017 har været meget velbesøgte, og så har vi i det forgangne år eksperimenteret med en stor istidsudstilling,« siger museumdirektør Bo Skaarup.

Naturhistorisk Museum har i løbet af 2017 stået for den gratis udstilling Habitat:Aarhus, der har kunnet opleves i midtbyen fra den 26. maj til den 22. oktober. Museet oplyser, at den gratis udstilling har haft i omegnen af 150.000 besøgende udover museets traditionelle besøgstal.

»Det er et imponerende tal. Måske fungerer det tilmed sådan, at det drypper lidt på degnen, når det regner på præsten, så folk er blevet trukket ind på museet, når de har set de gratis udstillinger,« siger Bo Skaarup.

I det kommende år vil Naturhistorisk Museum tage del i den naturlige udsmykning af letbanen. Medarbejdere hos museet og Letbanen har samlet planter fra godsbanearealer, og planterne vil blive sat ud i i letbanesporene, så aarhusianernes nye transportmiddel fremover kommer til at køre i et bælte af vild natur og blomster.

I det nye år vil Bo Skaarup også gå videre med flytteplanerne for Naturhistorisk Museum. I 2014 var museet tæt på at flytte fra dets nuværende placering i Universitetsparken til det tidligere hovedbibliotek ved Mølleparken. Planerne røg dog i vasken, da det bl.a. ikke var muligt at rejse tilstrækkelige midler på relativt kort tid.

»Men vi ønsker fortsat at flytte. Sidste år vedtog vi en langsigtet strategi, som peger på, at vi ligger et andet sted om ti år. Henover vinterhalvåret laver vi en analyse af, hvor museet kan placeres. Det kan være centralt i byen, på havnen eller placeringer i randområder af byen. Der er ikke en fast adresse,« siger Bo Skaarup og peger på, at forudsætningen for en flytning er støtte fra fonde, den nødvendige politisk vilje, og at museet præsterer godt på bl.a. besøgstal.