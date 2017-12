Aarhusiansk freeskier missede OL-chance i Frankrig og har kun to chancer tilbage

Det hele var kørt i stillingen og var klart til, at den aarhusianske freeskier Thomas Trads skulle levere et topresultat ved World Cup i franske Font Romeu den 21. december.

Det nye trick, som skulle hæve sværhedsgraden af Thomas Trads gennemløb gennem slopestyle-banen, var blevet indøvet i Canada og siden udført i Østrig ugen op til World Cup.

Men Thomas Trads’ to kvalifikationsgennemløb blev kun givet hhv. 16,66 point og 6,66 point af dommerne, og dermed gik han ikke videre til finalerne, som blev kørt den 23. december. Pointskalaen går fra 0-100.

Svære betingelser

»En så lav score betyder selvfølgelig, at jeg styrtede under begge mine gennemløb. Det er jo en mulighed, når man kører de her konkurrencer, hvor man blot har to gennemløb til at præstere. Så er der nogle gange, det ikke går ens vej, og det var desværre tilfældet i denne World Cup,« siger Thomas Trads.

For selvom Thomas Trads’ optakt til World Cup i Font Romeu var gået helt efter planen, var vejrforholdene alt andet end perfekte i Frankrig dagene op til jul.

Den 21. december skulle alle fire kvalifikationsheat køres, men det tredje og fjerde kvalifikationsheat blev udskudt til dagen efter, fordi vejret var uegnet til at køre slopestyle i. Thomas Trads var med i tredje kvalifikationsrunde og måtte altså vente en ekstra dag. Noget, der ifølge den aarhusianske freeskier ikke var en fordel.

»Der var så varmt den første dag, at sneen blev til slushice, da den begyndte at smelte. Det er super fedt at køre i, men det er ikke så fedt dagen efter, når der har været frost hele natten, fordi det så er blevet til ren is. Der var samtidig et skydække, så man kunne ikke se nuancerne i banen, hvor man skulle undgå isen. Det gør det sværere at bedømme fart, landinger osv.,« siger Thomas Trads.

Skisport Hvad er freeskiing? Freeskiing er en anden form for skiløb, hvor det i høj grad handler om tricks, hop og terrænkørsel. Det kan f.eks. være på store hop, slopestyle eller det kan være i en halfpipe. Slopestyle var første gang med til vinter-OL i 2014 i Sotji, Rusland. Hvad er slopestyle? Slopestyle er en skibane, hvor der er forskellige elementer nedad bjerget, ligesom en skaterpark. Elementer er oftest en blanding af store hop og rails, en slags jernrør, man kan glide henad. Normalt består en slopestylebane af tre hop og tre rails, men arrangørerne er begyndt at mikse banerne mere op. Til sidst giver fire til fem dommere udøveren en karakter fra 0 til 100, hvor gennemsnitskarakteren er resultatet. Jo bedre og mere stilfulde tricks, udøveren laver, desto højere score giver det.

Det handler om OL

Thomas Trads’ store mål er at kvalificere sig til vinter-OL i Sydkorea, som begynder den 9. februar. Der er dog et par kvalifikationskrav, som aarhusianeren skal leve op til først.

Først og fremmest skal han opnå mindst 50 såkaldte FIS-point, som man får via gode placeringer i turneringer. De 50 FIS-point har Thomas Trads længe haft styr på, men aarhusianeren mangler stadig det andet krav, som er en top 30-placering i en World Cup.

Derfor var det også en ærgerlig Thomas Trads, som måtte erkende, at den top 30-placering heller ikke kom i hus i Font Romeu i Frankrig op til jul. Specielt fordi feltet af deltagere i Font Romeu manglede nogle profiler.

»Jeg har haft en god stime i konkurrencer, hvor jeg har landet nogle sikre gennemløb, og min mentalitet har været stærk. Det er meget vigtigt, og jeg håbede, at jeg kunne kombinere den stærke mentalitet med det nye trick. Så jeg er ekstremt skuffet, fordi forberedelserne frem mod den World Cup var perfekte. Det var samtidig en World Cup, hvor nogle af de bedste amerikanere osv. ikke kom, fordi det lå så tæt på jul. Derfor var det den World Cup, hvor det var »lettest« at få et rigtig godt resultat. Men jeg kan ikke bruge mere energi på det nu. Nu skal jeg videre,« siger Thomas Trads.

To chancer tilbage

Selvom der kun er halvanden måned, til vinter-OL begynder, er der stadig muligheder for Thomas Trads til at sikre sig en billet.

Der er nemlig stadig to World Cup-events, begge i USA, som køres i januar. Derfor fortæller Thomas Trads, at han stadig er ved godt mod og tror på, at han kan nå en top 30-placering i en af de to.

Lige efter sit exit ved World Cup i Font Romeu tog Thomas Trads til sine forældres skihytte i Trysil, hvor han holdt jul. Her bliver aarhusianeren, indtil han en uge efter nytår rejser til USA og jagter den eftertragtede billet til vinter-OL.

»Det kan stadig lade sig gøre at komme med til Sydkorea. Forholdene er perfekte til at blive endnu mere sikker på mit nye trick og mit gennemløb i Trysil. Derfor skal jeg bare træne igennem her i Trysil nu, indtil jeg tager afsted til USA. Jeg bliver nødt til at holde hovedet højt og tro på tingene, men det gør jeg også,« siger Thomas Trads.

Den sidste World Cup i USA køres på Mammoth Mountain og begynder den 17. januar. Tre uger før vinter-OL i Sydkorea begynder.