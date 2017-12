Klædt på til udsalg: Sådan forbruger du ”klogt” i 2018

Bloggerparret Sidsel Hilding-Hamann og Lasse Ribergård Rasmussen har de seneste knapt otte år blogget om deres fælles liv på bloggen ”Sidsel og Lasse”, hvor alle interesserede læsere har kunnet læse om deres modefifs, rejser og oplevelser i Aarhus.

Her op til det nye år har JP Aarhus bedt de to fortælle, hvordan moden anno 2018 ser ud og samtidig give et par bud på, hvordan man i en tid med fokus på bæredygtighed forbruger ”klogt”.

Ikke-mode

I virkeligheden er moden anno 2018 nok så meget sagt. Ifølge bloggerparret er det nemlig begreber som anti-fashion og normcore, der dikterer moden i øjeblikket.

Det vil sige, at det er moderigtigt ikke at gå op i moden, og flere af de helt store modehuse har sågar omfavnet såkaldt »ugly fashion«.

Det er blevet accepteret og normalt at ligne sin far med slaskede jeans og bælte, T-shirten stoppet godt ned i bukserne og et par ”far-sko” i form af tennissko fra f.eks. New Balance eller Nike, konkluderer de.

Sportstøj og outdoor-påklædning i det hele taget bliver ifølge parret også mere og mere inkorporeret i hverdagsgarderoben, ligesom outdoor og 90’er-stilen har haft noget af en renæssance – vi har vel alle om ikke selv haft det på, så set andre gå i Buffalo-sko og dynejakker.

Aarhus-bloggerparret Sidsel og Lasse i deres lejlighed i Århus.

Aarhus-bloggere Sidsel Hilding-Hamann og Lasse Ribergård Rasmussen er kærester privat og blogger om mode, Aarhus og rejser. Sidsel Hilding-Hamann er selvstændig inden for kommunikation, mens Lasse Ribergård Rasmussen leder Aarhus-afdelingen af bloggeruniverset Bloggers Delight.

Lidt, men godt

Som følgere af parrets blog har kunnet læse, forsøger de at spare på pengene, efter de har købt lejlighed og rejst. En konkret løsning har været ikke at give hinanden julegaver i år.

Men de forsøger også at blive mere bevidste om deres forbrug. Dels ved at begrænse osen i butikker og på webshops samt ved at mærke efter, om de virkelig har et behov, før de køber noget. Udsalgstiden er et eksempel, hvor man skal vare sig.

»Man skal generelt passe på under udsalg. Man kan hurtigt lade sig rive med af de gule prislapper. Men det er også muligt at finde gode køb,« siger Sidsel Hilding-Hamann, der peger på, at en blazer i et fint snit kan bruges i mange sammenhænge og ofte er en dyr vare, som man kan være heldig at finde billigt.

Hendes råd er på forhånd at udse sig nogle varige ting, som man vil tjekke prisen på, og i forvejen havde tænkt på at købe.

Rådet lyder at købe tøj, der kan bruges i mange sammenhænge og bruge lag på lag i den kolde tid. Læderjakke under en uldfrakke giver ifølge parret en længere anvendelsestid for de ting, man har i garderobeskabet.

Til alle de mænd, der skal ud og investere i jakkesæt til nytåret er rådet: »Køb et velsiddende, mørkeblåt, enkeltradet jakkesæt med to knapper. Det passer til stort set alle situationer og lejligheder, hvor et jakkesæt er påkrævet.«

Et andet af parrets sparetips passer samtidig godt ind i tiden. Lasse Ribergård Rasmussen og Sidsel Hilding-Hamann kan pga. deres ens kropsbygning deles om meget tøj, så i deres garderobe ligger der fælles bluser og bukser.

»Grænserne mellem kønnene udviskes mere og mere, hvilket også afspejles i moden. Så der vil med al sandsynlighed ikke være nogen, der tænker "han har da vist taget pigebukser på", hvis manden vælger at låne kærestens Levi's 501,« forklarer de.

I kraft af at Aarhus er blevet mere og mere en turistmagnet, har det også trukket butikker til. Vi har fået en håndfuld internationale og danske brands. Sidsel Hilding-Hamann I kraft af at Aarhus er blevet mere og mere en turistmagnet, har det også trukket butikker til. Vi har fået en håndfuld internationale og danske brands.

Aarhus er godt med

Sidsel Hilding-Hamann køber det meste af sit tøj på nettet – det er bekvemt og rart at kunne overveje sit køb, som hun siger. Men hun er også bevidst om, at det giver en udfordring for butikkerne.

»Hvis jeg ved, at en bog koster det samme, om jeg køber den i Arnold Busck eller på Saxo, kan jeg finde på bevidst at købe den i Arnold Busck. Det er tit en rarere oplevelse, fordi du har produktet i hænderne og får vejledning.«

På modefronten mener hun faktisk også, at Aarhus er godt med, og at der er et incitament til at give de fysiske butikker en chance.

»I kraft af at Aarhus er blevet mere og mere en turistmagnet, har det også trukket butikker til. Vi har fået en håndfuld internationale og danske brands,« siger hun og nævner Isabelle Marant, Marc Jacobs, Stine Goya og Ganni.

Om Aarhus er stor nok til dem?

»Det håber jeg, og det tyder også på, at de har godt gang i butikkerne, men det er jo svært at vurdere.«

Nytårsfarver

På trods af danskernes blege kulør har sort og mørkt fyldt meget i vores klædeskabe de seneste mange år – forklaringen fra bloggerparret lyder, at moden afspejler samfundet, så efter finanskrisen har vi set relativt konservative kollektioner og afdæmpede farveskalaer.

Men det lysner, om man så må sige. Velour, fløjl og lamé i dominerende farver som lyserød og gul har præget modebilledet de senere år, hvor modehusene ifølge Sidsel Hilding-Hamann og Lasse Ribergård Rasmussen sender hilsner til 1960’er, 1970’er, 1980’er og 1990’er-moden.

Det kan man godt lade sig inspirere af til valg af nytårsoutfit.

Lasse Ribergård Rasmussen råder til, at mændene kan give den gas med en blazer i såkaldt jacquard eller velour og gerne i mere modige nuancer af blå, bordeaux og grøn. Og skjorten behøver ikke nødvendigvis være hvid – man kan eksperimentere med en mønstret, opknappet skjorte eller en skjorte med anderledes krave, lyder rådet.

Kvinderne råder Sidsel Hilding-Hamann til f.eks. at kigge efter en af de flæsede slå-om-kjoler, som et bud på nytårskjolen, men buksedragt og jakkesæt – f.eks. i rød – kunne også være en mulighed.