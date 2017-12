Julen bragte uvelsignede indbrud: 40 anmeldelser

Østjyllands politikreds modtog 40 anmeldelser om indbrud mellem den 23. og d. 25. december. Størstedelen af anmeldelserne kom juledag, hvor 21 borgere slog alarm efter et besøg fra uindbudte gæster. Tallene omhandler både villa, lejlighed, værelse og landejendom.

Af de 40 anmeldelser kom seks af dem fra borgere bosat i Viby. Fem af indbruddene er foregået i Aarhus V, og i både Højbjerg, Lystrup og Hadsten har der været fire anmeldelser over juledagene.

På landsplan er der generelt blevet anmeldt en smule færre indbrud i år sammenlignet med julen 2016. Siden den 20. december, hvor opgørelsen begynder, er der anmeldt 628 indbrud frem til tirsdag morgen, oplyser Rigspolitiet.

»Der kan være mange grunde til, at vi ser den positive udvikling. En vigtig årsag er helt sikkert, at befolkningen både er blevet mere bevidst om at sikre boligen og samtidig gør en stor indsats for at holde øje med, hvad der sker i lokalområdet,« siger vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

Naboerne kan hjælpe

Fjern dine værdier fra vinduerne, træk gardinerne for i soveværelset, og fortæl dine naboer, at du er væk, så de kan nabohjælpe dig, er nogle af de råd, som Rigspolitiet giver, til at sikre mod indbrud.

»Hvis man holder øje med, hvad der sker i nærområdet, er det en stor hjælp. Nogle gange skal der ikke så meget til. Ser man folk, man ikke har set på vejen før, så sig glædelig jul til dem. Det sidste, indbrudstyve har brug for, er, at nogen interesserer sig for dem,« siger Lars Mogensen.

251.624 borgere på landsplan har tilmeldt sig Nabohjælp.