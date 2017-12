Voxpop: Skal du på udsalg?

Jan Kristensen, 51 år, kørende sælger:

»Jeg plejer at tage på januarudsalg. Jeg har tidligere haft min egen tøjforretning, og jeg ved derfor, hvad avancen på tøj er. Så det køber jeg næsten altid på udsalg. Jeg går selvfølgelig også meget op i udsalg, fordi jeg arbejder med detailhandel til daglig. Nogle butikskæder kører mere eller mindre med 20-25 pct. rabat året rundt, og det er måske ikke det bedste sundhedstegn for en forretning. Jeg har svært ved at komme i tanke om mit værste køb på et udsalg. Men mit bedste køb har jeg gjort på nyt tøj eller et par nye sko i forbindelse med Magasins udsalg. Jeg synes, at de har nogle rigtig gode mærker, og så har de generelt nogle attraktive tilbud under januarudsalget. I gamle dage var der ikke nogle butikker, der kørte tilbud allerede i november. Men i dag er der udsalg 12 måneder om året, og kunderne har derfor vænnet sig til det mønster. Så jeg er ret sikker på, at mange af de gaver, der ligger under juletræet i år, derfor også er købt med procenter på forskellige udsalg i løbet af året.«

Anni Grundtvig, 54 år, selvstændig:

»Jeg skal måske på udsalg. Det har jeg ikke tænkt på endnu. Jeg er lige begyndt som selvstændig, så jeg er ikke helt sikker på, at jeg skal afsted i år. Som regel kommer jeg til at kigge på de nye varer, og så ser de bare mere spændende ud. Jeg holder ikke øje, men hvis jeg ser et godt tilbud, så slår jeg til. Ellers har jeg det på den måde, at hvis der er en vare, som jeg gerne vil have, så køber jeg den til den pris, den koster. Jeg synes, at udsalg er en jungle, og jeg er egentlig ikke særlig begejstret for det, men hvis der lige er et godt tilbud, så køber jeg det. Min værste købsoplevelse var, da jeg købte julegaver og fandt en vare til tre forskellige priser med en lille detalje til forskel. Det kan man som kunde godt blive lidt forvirret over. Jeg tror, at rigtig mange gør det strategisk og køber noget for så at kunne bytte det senere. På den måde synes jeg, at juleånden går lidt af det. Alt i alt så synes jeg, at man skal give nogle gaver, som man godt kan lidt at give.«

Christina Hornbæk, 37 år, på barsel:

»Jeg plejer at gå på udsalg, fordi det er meget billigere. Hvis jeg står og mangler noget, så køber jeg det, men generelt er jeg god til lige at google det for at finde den bedste pris. Så jeg shopper mest på nettet. Men jeg har da også lige købt et par handsker i en fysisk butik, selvom jeg i højere grad sidder derhjemme og shopper. Det er der, man kan finde det billigst, og så kan man også ofte få varerne tilsendt gratis. De dårligste køb på udsalg har nok været tøj til min datter. Når jeg har valgt det, synes hun ofte, at det er det grimmeste i verden, og så skal det byttes. Ellers har jeg generelt gjort mange gode køb på udsalg. Jeg synes, at det er superærgerligt at man kan risikere at finde julegaverne billigere lige efter jul, og man burde holde jul den 24. januar. Men jeg tænker, at det bare er sådan, det er. Nu er der jo også black friday, hvor man kan få tingene meget billigere. Så der er jo ikke kun tilbud to gange om året, og der er derfor gode chancer for at finde julegaverne billigere.«

Cato Thau-Jensen, 51 år, illustrator

»Jeg er ikke typen, der pløjer tilbudsaviserne igennem. Jeg gør en smule i januarudsalget, men jeg synes som regel ikke, at jeg kommer hjem med det rigtige. Så jeg prøver at styre udenom. Jeg kan godt blive fristet af favorable priser, og så kan det ske, at jeg finder nogle ting, jeg ikke lige havde tænkt mig, men vælger det som kompromis, fordi det er sat ned. Lige på stående fod kan jeg ikke huske, hvad mit værste udsalgskøb har været. Jeg har helt sikkert købt noget, som jeg ikke har brugt eller har fortrudt. Jeg kan til gengæld huske, at jeg engang har handlet prisen ned med flere tusinde kroner på en ny sofa. Det var en af mine bedre handler. Er man generelt ikke på jagt efter tilbud, giver man det, som det koster. Så man skal lade være med at gå i butikkerne efter jul og se priserne på nye køb, for så vil man ærgre sig. Jeg synes generelt, det er bedst at gå efter det, man virkelig gerne vil have og undgå alle impulskøbene.«