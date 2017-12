Januarudsalget begynder i december

Retur- og bytteret Der er forskel på bytte og returret. Returret betyder, at forbrugeren kan kræve købesummen tilbage. Bytteret betyder, at varen kan byttes til noget andet. Regler i fysiske butikker: Ingen bytte- og returret i de fysiske butikker, medmindre butikken lover det. Bytte- og returrettigheder gælder kun i den forretning, varen er købt, medmindre butikskæden angiver, at varen kan byttes i alle forretninger. Der kan være frist for bytte eller returnering. En vare, der skal byttes/returneres, skal være i samme stand som ved køb og i original, ubrudt emballage. Regler i danske netbutikker: Der er 14 dages fortrydelsesret, men nogle netbutikker forlænger perioden i julen. Nogle varer kan byttes i fysiske butikker. Forbrugeren betaler som udgangspunkt selv for returporto. Det er kun muligt at få penge tilbage for en gave, hvis den leveres tilbage ubrugt og sammen med den originale emballage. Netbutikker med e-mærket lever op til lovgivningens krav. Regler i udenlandske netbutikker: Er julegaven købt i en netbutik i et EU-land, er man som forbruger beskyttet af den generelle regel om minimum to års reklamationsret og 14 dages returret. Ved køb i netbutikker uden for EU er man som forbruger ikke beskyttet af lovfæstede rettigheder. Forbruger bør selv sætte sig ind i den enkelte butiks byttevilkår. Der kan komme ekstra opkrævning på julegaver købt i netbutikker udenfor EU, hvis der ikke er lagt dansk moms og told på regningen. Der skal betales dansk moms på 25 pct., hvis varens værdi overstiger 80 kr., og told, hvis den overstiger 1.150 kr. Uanset varens værdi kan den blive pålagt et gebyr på 160-250 kr. som betaling for at få den igennem tolden. Dansk Erhverv opfordrer til at tjekke e-mærkets liste over fupbutikker, www.emaerket.dk/fup, samt at tjekke andre forbrugeres erfaringer på anmeldelsessider såsom Trustpilot. Kilde: Dansk Erhverv

Første hverdag efter julens helligdage er traditionen tro blevet store bytte- og udsalgsdag. I dag åbner butikkerne dørene til gode priser og muligheden for at bytte gaven, der ikke lige passede i størrelse eller smag.

Men hvorfor overhovedet kaste sig ud i udsalget, som begynder i dag? For tilbud er der jo hele året rundt.

Det kan direktør Lars Højgaard, direktør i Salling, svare på. Han betoner, at januarudsalget ikke er dødt.

Men når konkurrencen er, som den er med nethandel, kommer det forbrugerne til gode med konstante tilbud i markedet.

»Der er ingen tvivl om, at nethandlen tager en del af markedet, og at de fysiske butikker har en konkurrencesituation, som afstedkommer flere tilbud,« siger Lars Højgaard og peger på, at Salling som andre butikker også er til stede med nethandel – og at man vil øge sit onlinefokus de kommende år.

Men det er vigtigt at sondre imellem tilbud og udsalg, siger han:

Udsalg er der kun to gange om året – vinter og sommer – og der handler det for butikkerne om at få solgt ud af varer fra den forgangne sæson, så der er plads til nye. Af samme grund kan man være heldig at få noget med hjem, der er sat virkelig meget ned.

»Nu er sæsonen færdig, og alt det, der har været i butikken, skal ud. Det betyder, at det reelt er et spørgsmål om, at man tager nogle bestemte varer og siger, at dem skal vi ikke handle længere. Man kan få meget ud af udsalget,« konkluderer Lars Højgaard.

Tøj og sko

Salling åbner dørene kl. 7 onsdag den 27. december, hvor de første kunder også kan nå at få fingrene i de bedste tilbud. Det er en væsentlig ændring fra for en del år siden, da udsalget først begyndte i januar. Nu fortsætter udsalget hele januar, men begynder altså i december.

»Jeg tror, at det falder godt mellem jul og nytår. Der er mange, der holder fri og gerne vil ind til byen og udnytte juledagene.«

Den 27. december er da også klart den største handelsdag i Salling i udsalgsperioden.

»Det er den eneste tid på året, hvor vi har holdt lukket tre dage i træk. Nu har kunderne holdt jul og skal have nogle nye oplevelser.«

Det er især tøj og sko, som kunderne går efter, og som det bedst kan betale sig at købe på udsalg.

»Det, der er med udsalg, er, at du ikke kan være sikker på, at der er noget tilbage i den størrelse eller farve, du vil have. Du kommer ind til det, der er tilbage. Men du kan være heldig at finde det, du søger og gøre et køb, som du ellers ikke kan gøre resten af året.«

Så er der jo også muligheden for at bytte julegaver. Salling estimerer kun, at det er ganske få procent af husets samlede julehandel, der bliver byttet for, mens Dansk Erhverv forventer, at danskerne samlet kommer til at bytte gaver for 350 mio. kr., og organisationen råder forbrugere til at tjekke byttereglerne.

Forskel på net og butik

Selvom det kan lyde fint, at der hos netbutikker, modsat de fysiske butikker, altid er 14 dages fortrydelsesret, kan man som forbruger blive noget skuffet.

»Vær opmærksom på, at de 14 dages fortrydelsesret gælder fra den dag, gaven er blevet leveret til den, du har fået den af. Hvis gaven er blevet leveret allerede den 29. november, er fortrydelsesfristen altså udløbet inden juleaften – med mindre netbutikken tilbyder udvidet returret i forbindelse med julen, hvad mange gør,« siger jurist og chefkonsulent i Dansk Erhverv, Bo Dalsgaard, i en pressemeddelelse.

Dertil kommer, at det i fysiske butikker slet ikke er et krav at give bytte- og returret, selvom de fleste butikker tilbyder det. Mange sætter til gengæld en tidsfrist på, så man som kunde har begrænset mulighed for at få byttet den sweater, som ikke lige var helt, som den skulle være.