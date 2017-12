Julen havde guld i mund

Julemaden er fortæret, træet slukket, og tilbage står danskerne med lidt ekstra sul på kroppen og julegaver svarende for ca. 8,1 mia. kr. på landsplan.

Forbrugerne har nemlig penge nok imellem hænderne, og tendensen fra de senere år med at købe for mere og bruge pengene på kvalitetsvarer fortsætter. Det viser en prognose fra Dansk Erhverv, som forudsiger en stigning i julehandlen på 2 til 3 pct.

Det understøttes af de nyeste tal fra Nets, som viser, at julesalget 2017 oversteg julehandlen i 2016.

Fra den 1. til den 17. december 2017 købte vi på dankort for 709 mio. kr. Det svarer til en stigning på 3,3 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, konkluderer Nets i en pressemeddelelse.

»Danskerne foretrækker at bruge deres dankort, når de handler – især i december, hvor både antallet af betalinger og forbruget stiger. I december har danskerne i gennemsnit handlet for 42 mio. kr. mere om dagen, end de plejer, sammenlignet med sidste år,« udtaler Jeppe Juul-Andersen, direktør med ansvar for dankort hos Nets.

Ser man på det samlede merforbrug i julen, forventes det ifølge Dansk Erhverv at ligge på 11 mia. kr. på landsplan. Her er også medregnet alle julens glæder som mad, drikke, julekalendere og pynt. Supermarkeder og varehuses mersalg var i november og december sidste år på 3,7 mia. kr. Og det forventes altså at være steget lidt i år.

Stigningen kan blandt andet forklares med, at vi søger mere kvalitet i julen.

Dansk Erhverv konkluderer nemlig, at mange skruer op for deres forbrug og tillader sig mere selvforkælelse i juletiden.

Ikke det samme

Hos Bruuns Galleri forventer centerchef Claus Brændgaard også, at centret samlet ender med en lille stigning set i forhold til 2016, når omsætningen i januar gøres op.

»Status før juleaften var, at december har været rigtig fornuftig. Som det ser ud på nuværende tidspunkt har vi en stigning i vores besøgstal sammenholdt med sidste år,« siger han.

Med 11 mio. kunder om året har Bruuns Galleri i gennemsnit mere end 30.000 kunder pr. dag alle årets 365 dage. I december er dagene op mod jul de største med knap 50.000 kunder. De endelige omsætningstal for december og hele 2017 vil først være klar i januar.

»Men der er ingen tvivl om, at det ikke er det samme som julegaveindkøb i gamle dage,« siger Claus Brændgaard og peger på nethandel, som også i år trækker kunder fra de fysiske butikker.

Dansk Erhverv forudser, at en fjerdedel af julehandlen i 2017 vil foregå på internettet – det svarer til 2.7 mia. kr.

»I dag er det ikke et spørgsmål om enten-eller, men både-og. Butikkerne har begge dele. Enten hvor du kan kombinere det ved at bestille på nettet og hente i butikken, eller hvor du får tilsendt gaven, men kan bytte den fysisk i butikken. Det giver en god tryghed som kunde,« siger Claus Brændgaard.

En oplevelse at shoppe

En del af forklaringen på, at besøgstal og omsætning i Bruuns Galleri fortsætter med at stige, selv om nethandlen overtager mere, er ifølge Claus Brændgaard alt det, der ellers foregår i julen.

»Vi har løbende ændret i butiksmikset, så der er flere bespisningssteder end tidligere,« siger han og tilføjer:

»Vi spiser og drikker jo ikke på nettet.«

Forbrugere i dag vil gerne have en oplevelse. Claus Brændgaard, centerchef Bruuns Galleri Forbrugere i dag vil gerne have en oplevelse.

I december sidste år åbnede CinemaxX den store Imax-sal, som har trukket en del flere kunder til centret. Og mange af dem vil gerne lige have en kop kaffe eller noget at spise inden eller efter biografturen.

På den måde er centret i dag et mødested, hvor man ikke bare køber ind, men slår shopping sammen med hygge med familien.

I løbet af julen i år har børn og barnlige sjæle f.eks. kunnet skabe deres eget rensdyr i Bruuns Galleri, sende det på græs med andre børns rensdyr og passe det, som man i tidernes morgen kunne passe minicomputeren Tamagotchi. Og hver dag kl. 15 har alle kunnet dyste i en vægtdyst med en gavekurv som præmie.

»Forbrugere i dag vil gerne have en oplevelse,« siger Claus Brændgaard.

»I centret kan mor handle, mens børnene kan underholde sig selv eller sammen med far eller måske blive sendt i biffen. Og på hyggetur med veninden kan man også få en kop kaffe eller spise. Det er det stærke ved centre i dag. Vi får helhedsoplevelsen.«

Fra december til november

De seneste par år har danskerne for alvor stiftet bekendtskab med black friday, der er blevet en af novembers helt store shoppedage. En større del af julehandlen bliver da også foretaget i november.

Ifølge erhvervsorganisationen Dansk Erhverv stod december i 2012 for 80 pct. af mersalget i forbindelse med julen, men det tal lå i 2016 på 71 pct.

Det kan bl.a. forklares med black friday, som bliver startskuddet til, at julehandlen allerede begynder i november.