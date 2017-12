Aarhus Letbane: Jørgen Leth trækkes delvist ud af drift

Mange aarhusianere har set frem til, at Jørgen Leth skulle lægge stemme til at fortælle om Letbanens stoppesteder. Og det gav også projektet ekstra opmærksomhed, da nyheden slap ud i april. Men det er langt fra sikkert, at man får den genkendelige stemme at høre, hvis man bare hopper på et tilfældigt letbanetog i byen.

For i stedet for at lade den legendariske Aarhus-stemme fylde alle 26 letbanetog, vil man kun kunne opleve det i tre af dem. Det skriver TV2. Forklaringen lyder, at det skal være en særlig oplevelse at stige ombord og ramme Leth-banen.

Video: »Da vi drejede op ad Randersvej, var det lidt som at sidde i den der ældgamle rutsjebane i Tivoli, når den skal op ad bakken«

»Jørgen Leth er et luksus-brand. Og når man får lov til at høre ham, så skal man tænke: Orv, fedt! Det glæder jeg mig til at høre igen. Og så går der nok et par dage eller fem, før han pludselig er der igen,« siger Claus Rehfeld, direktør for Letbanen, til TV2.

I stedet skal skuespilleren Anna Nøhr Tolstrup fortælle os, hvor vi er, når vi vælger at rejse med Letbanen i de fleste tog. Hun er uddannet fra Aarhus Teater i 2016 og taler en smule aarhusiansk.

Skuespillerinden Anna Nøhr Tolstrup skal lægge stemme til 23 ud af 26 letbanetog. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

I øjeblikket er der ikke nogen kendetegn på Leth-togene, så man kan genkende dem, men Claus Rehfeld håber, at nogen vil udvikle en app, som kan spore dem.