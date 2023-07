I søndags skete der noget historisk med elprisen.

I Vestdanmark blev det pludselig en ren pengemaskine at bruge strøm, da elprisen blev lavere end nogensinde før. Selv efter skatter og afgifter kunne man tjene op mod tre kroner per brugt kilowatt-time, hvilket betød, at Tesla-ejeren kunne tjene i omegnen af 200 kr. på at oplade