Hummel indgår samarbejde med 90'ernes største fodboldikon

Hos Guild Esports glæder adm. direktør Jasmine Skee sig over aftalen.

»Partnerskabet er en vigtig milepæl i vores øgede fokus på merchandise, og for første gang nogensinde får vores fans mulighed for at købe et stort udvalg af Guild-produkter hos nogle af Storbritanniens største forhandlere. Vi ser frem til et stærkt samarbejde og glæder os til at have hummel-vinklerne på vores spillertrøjer,« skriver hun.

David Beckham snørrede fodboldstøvlerne for sidste gang i 2013 efter en lang karriere hos blandt andre Manchester United, Real Madrid, amerikanske LA Galaxy og det engelske landshold, hvor han huserede som midtbanespiller med en verdensberømt frisparksfod.

I 2014 blev han medejer af fodboldholdet Inter Miami CF, der spiller i den bedste fodboldliga i USA.

Siden 2020 har han været medejer af e-sportsfirmaet Guild Esports, der blev startet i 2019 og som blev den første børsnoterede esports-virksomhed i Storbritannien.