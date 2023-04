12/04/2023 KL. 07:30

Et simpelt trick sikrer danske musikere en ekstra millionindtægt i udlandet

Koda udbetalte sidste år et rekordhøjt beløb til rettighedshaverne. Fremgangen kan dog ikke skjule, at musikbranchen har behov for at blive mere økonomisk og strukturelt bæredygtig.