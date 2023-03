Hvis du overvejer et smuttur til en europæisk destination, kan det måske godt betale sig at lægge et par feriedage i uge 12.

Her står gennemsnitsprisen på flybilletter med afgang fra København til 10 europæiske storbyer i 506 kr. tur/retur. Det viser en opgørelse fra Dansk Flyprisindex, som udgives af prissammenligningssiden