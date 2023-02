De seneste uger har den lille amerikanske by East Palestine været i fokus, fordi et tog den 3. februar blev afsporet, brød i brand og førte til et udslip af de giftige kemikalier, som toget fragtede.

Mange af de 5.000 beboere i East Palestine blev evakueret med det samme, og efterfølgende har ulykken ramt jernbaneselskabet bag