Lars Seier Christensen er på et slankeophold på Buchinger Wilhelmi, der er blevet kendt for såkaldt terapeutisk faste.

Stedet ligger i smukke omgivelser i Überlingen i det sydlige Tyskland med udsigt til Bodensøen.

»Jeg er et menneske, der er meget glad for god mad og vin. Så jeg begynder året med at få tjekket