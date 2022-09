Aktieoptur i USA: Disse danskere får dobbeltgevinst

Dollaren vil meget stor sandsynlighed falde igen. Når det sker, vil man som dansk aktionær opleve, at værdien af ens amerikanske aktier falder tilsvarende.

Ikke meget tyder på, at det vil ske foreløbig, mener Per Hansen.

»Dollaren kan stige yderligere. Det er et varsel om at vi er i ”dire straits”. På længere sigt vil vi se en markant dollarsvækkelse igen, men ting kan tage lang tid,« siger Per Hansen.

Dollarkursen bliver styrket af flere årsager. For det første var den amerikanske centralbank FED først med at hæve renterne for at tæmme inflationen. Den kinesiske centralbank lemper pengepolitikken for at stimulere den økonomiske vækst, og den europæiske centralbank ECB kom ifølge de fleste økonomer alt for sent i gang.