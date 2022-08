Nu er boligpriserne begyndt at falde: »Priserne vil falde yderligere«

Festen på boligmarkedet er ovre i denne omgang. Efter at tempoet har været faldende på boligmarkedet igennem længere tid oven på det boom, som coronakrisen skabte, er tilbagegangen nu slået igennem i prisudviklingen. Det viser nye tal fra Boligsidens markedsindeks, og flere økonomer venter, at priserne vil fortsætte med at falde i den kommende tid.