Anklager: Hooliganleder misbrugte drenge gennem fast metode

- Drengene vidste, at hvis de ikke fulgte ham, ville der komme en lussing og et overgreb.

- Og han sikrede, at de fik udløsning, så han havde noget på dem, siger han.

På den måde var det ikke muligt for drengene at sige noget til andre i miljøet, fordi de ikke ville indrømme over for dem, hvad der var sket. Og de kunne ifølge miljøets kodeks slet ikke gå til politiet.

De skulle adlyde, hvad han sagde, eller kunne der vanke ”lussinger fra helvede”, fortæller Morten Frederiksen.

- Når først den tiltalte fik sine døde øjne, turde man ikke andet end at adlyde, fortsætter han.