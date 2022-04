01/04/2022 KL. 12:30

Tingene spidser til for 48.006 virksomheder: 100.044 coronalån, tab på 1,7 mia. kr. og 25 politianmeldelser

Godt 48.000 virksomheder skal til og med den 1. maj næste år tilbagebetale statslige coronalån for i alt 34,1 mia. kr. Statskassen ventes at lide et tab i størrelsesordenen 1,7 mia. kr.