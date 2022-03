Hun mener, at investorerne er begyndt at købe op, fordi priserne er faldet til et attraktivt niveau – et fænomen, der er bedre kendt som ”buy the dip”

Cathie Wood understreger, at verden står over for »alle mulige udfordringer«, som innovation i sidste ender bliver svaret på.

F.eks. det nuværende energiprischok skabt af krigen i Ukraine, som ifølge Ark Invest-chefen vil bidrage til skiftet væk fra benzinbiler over til elbiler.

Til sidst fastslår Cathie Wood, at teknologiaktierne har været årsagen til Ark Invest succes i fortiden og desuden fortsat vil være det i fremtiden, hvorfor hun vil fokusere på mindre selskaber med enormt vækstpotentiale.

»Vores teknologiaktier bliver succeser i fremtiden og vil også blive en del af aktieindeksene,« siger hun med henvisning til det ledende S&P500-indeks.