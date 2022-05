Ukraine havde håbet, at soldater fra Azovstal kunne udveksles med russiske krigsfanger. Men den russiske regering har antydet, at de nu kan blive stillet for retten i Rusland.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har onsdag offentliggjort et forslag, der skal forlænge den militære undtagelsestilstand i landet med yderligere tre måneder.