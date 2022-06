Gerningsmanden blev dræbt af politiet. Motivet til angrebet er fortsat ukendt.

- Som ledere er vi nødt til at stå sammen i denne tid for at finde løsninger til at beskytte alle texanere, skriver Abbott i brevet.

Skoleskyderiet i Uvalde har igen udløst en debat i USA om en stramning af våbenlovgivningen.

Republikanerne har hidtil formået at forhindre en skærpelse af lovgivningen, og mange delstater har lempet reglerne for køb af våben de seneste år. Ofte med den begrundelse at lovlydige borgere har en forfatningsmæssig ret til at bære våben.

Greg Abbott, som søger genvalg i november, mener, at strenge våbenlove ikke forhindrer vold. Ifølge ham bør politikerne i stedet fokusere på mental sundhed, herunder behandling og forebyggelse.