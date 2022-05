SSI købte podepinde i tidligere egen afdeling uden udbud

- Jo længere tid, man suspenderer disse normale regler, desto større bliver risikoen for, at der varetages usaglige hensyn.

SSI forklarer over for Politiken de manglede udbud med pandemiens tilstedeværelse, og at ”der var store udfordringer med at finde leverandører, som kunne levere egnede podepinde”.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, mener ifølge Politiken, at det ”tenderer det skandaløse”, at SSI ikke har sendt indkøb af podepinde i udbud.

Politiken har tidligere afdækket, at SSI under coronapandemien købte ind for i alt 3,9 milliarder kroner uden at sende ordrer i udbud. Det er sundhedsminister Magnus Heunicke (S) blev kaldt i samråd over.

SSI købte i fra august 2020 til december 2021 omkring 94 millioner podepinde til at foretage coronatest.