Bil beslaglagt: Fartgrænsen var 90 - Audi kørte 188

- Føreren bliver sigtet for forskellige overtrædelser af færdselsloven, blandt andet for vanvidskørsel, fortæller Esben Godiksen.

Betegnelsen ”vanvidskørsel” blev indført i ordensmagtens officielle vokabular i forbindelse med en lovstramning, som trådte i kraft for lidt over et år siden.

Med stramningen fastsatte politikerne en række forseelser, som må anses for at være særligt grove - eller vanvittige, om man vil, så de skal straffes særlig hårdt.

Det gælder blandt andet fartforseelser, hvor den tilladte hastighed overskrides med det dobbelte.