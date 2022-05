37-årig fængslet for at køre bil med unge mænd af vejen

En 37-årig mand blev onsdag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for at have påkørt en bil med fire unge mænd med vilje i Aalborg Øst og sendt dem af vejen.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Thomas Ottesen natten til torsdag.

Episoden fandt sted på Budumvej kort efter midnat natten til onsdag. I forbindelse med ulykken blev en af de fire unge mænd - en 20-årig - slynget ud af bilen, da køretøjet først ramte et træ og siden endte i en have.