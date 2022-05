Biden i Seoul for at drøfte krise omkring Nordkorea

Den amerikanske præsident lagde en krans ved Mindetårnet, som er rejst til minde om de titusindvis af soldater, hvis lig aldrig er blevet fundet. Biden havde derefter drøftelser med Yoon efterfulgt af et pressemøde og en gallamiddag.

Biden, der er på sit første besøg i Asien som præsident, tager fra Sydkorea til Japan.

Amerikanske embedsmænd siger, at Biden ud over Nordkorea og Ruslands krigsførelse i Ukraine, har fokus på at skabe et stærkt personligt forholdt til Yoon, som har siddet i præsidentembedet i mindre end to uger.