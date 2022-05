Fifa advarer VM-hoteller som afviser homoseksuelle

To af de tre afvisende hoteller stod fast på deres standpunkt, efter at de havde fået at vide, at det egentlig var journalister, der havde spurgt.

DR oplyste, at man henvendte sig under dække af at være et nygift mandligt par fra Sverige.

Foruden advarslen om kontraktbrud oplyser Fifa-talspersonen, at man endnu en gang vil gøre hotellerne opmærksomme på forbundets ”strenge krav i forhold til at tage imod gæster på en ikkediskriminerende måde”.

Derudover slår Fifa fast, at man løbende vil overvåge og evaluere de hoteller, der er tilknyttet Fifa under VM.

Direktøren i Dansk Boldspil-Union, Jakob Jensen, har set resultaterne af undersøgelsen og kritiserer VM-værten.

- Det er langt ude. Vi synes, at det er skuffende. Det er skuffende over for de fans, som skal rejse til VM, at de ikke kan føle sig sikre på at få et hotel, uanset hvilken seksualitet de måtte have, siger han til DR.