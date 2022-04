Liverpool forcerede svær hurdle og stryger igen til tops

Guineaneren skar igennem Newcastles forsvar og omdriblede køligt målmand Martin Dúbravka, inden han sendte bolden ind mellem to Newcastle-spillere, der desperat forsøgte at gøre sig brede på målstregen.

Senest på det tidspunkt tog favoritterne initiativet. Selv om profiler som Mohamed Salah, Thiago Alcântara og Trent Alexander-Arnold blev sparet på udskiftningsbænken, var Liverpool i fuld kontrol og gav Dubravka en travl dag i målet.

24 forsøg, heraf 10 inden for målrammen, noterede Liverpool sig for. Alligevel lykkedes det aldrig at tiltvinge sig den anden scoring, der endegyldigt kunne have punkteret spændingen i kampen.

På den måde bevarede Newcastle håbet til det sidste. Men Virgil van Dijk og Joel Matip stod stærkt i defensiven og sørgede for, at Liverpool for fjerde kamp i træk holdt målet rent.