Mindst fem mennesker er dræbt og 18 såret under russiske raketangreb lørdag mod den ukrainske havneby Odesa.

Det oplyser Andrij Jermak. Han er den ukrainske præsidents stabschef.

Ukraines hær oplyste tidligere, at to raketter havde ramt et militært anlæg og to beboelsesejendomme i Odesa.

Ifølge det russiske forsvarsministerium har dets raketter ødelagt en terminal i Odesa. Her skal et stort antal våben, der er leveret af USA og EU-lande, have været oplagret.