Fem minutter før tid kom indskiftede Sven Michel først på et indlæg og headede udligningen ind. Fire minutter senere lagde han bolden til rette i feltet for Kevin Behrens, som let kunne gøre sig selv til matchvinder.

Det betyder, at Bayer Leverkusen rykker forbi Leipzig og op på tredjepladsen i Bundesligaen. Leipzig er et enkelt point efter. Holdet har to point ned til Freiburg på femtepladsen.

Union Berlin rykker med sejren op på sjettepladsen i rækken.