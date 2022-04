Florida vil fratage Disney World selvstyre-status efter 55 år

Disney World har i 55 år været betegnet som et særligt skattedistrikt.

Den betegnelse betyder reelt set, at Disney selv kan bestemme over sine 120 kvadratkilometer i Orlando, som består af flere temaparker, vandparker, hoteller, restauranter og meget mere.

Det er et areal lidt større end den danske ø Samsø.

Selvstyret betyder for eksempel, at forlystelsesparken slipper for at bede om lov til at bygge nye forlystelser eller bygninger. Samtidig har Disney World sin egen redningstjeneste såsom brandvæsen.