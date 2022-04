Macron øger forspring til Le Pen i valgkampens slutspurt

I meningsmålinger forud for søndagens anden og afgørende valgrunde i Frankrig øger præsident Emmanuel Macron sit forspring over udfordreren Marine Le Pen.

I tre meningsmålinger tirsdag får Macron således den største opbakning siden inden første valgrunde den 10. april.

Et gennemsnit af målingerne viser, at den siddende præsident har støtte fra 55,83 procent af vælgerne. Det er ét procentpoint mere sammenlignet med fredag og over tre procentpoint mere sammenlignet med målinger før første runde.