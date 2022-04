Danmark sagde farvel til Lasse Svan med sejr over Polen

Med omkring to minutter tilbage af kampen tog Nikolaj Jacobsen en timeout, hvorefter de to holds spillere samledes og begyndte at klappe, mens de fremmødte fans i Royal Arena rejste sig op for at hylde den danske håndboldlegende.

Lasse Svan annoncerede i efteråret sidste år, at han til sommer stopper sin professionelle håndboldkarriere.

Han debuterede på herrelandsholdet i oktober 2003 og nåede i aften sin landskamp nummer 246. Han er en af kun ni spillere, der har spillet flere end 225 A-landskampe.

Svan har gennem sin tid på det danske landshold vundet guld ved OL, VM og EM samt flere andre medaljer. Ved EM i januar, der var Svans sidste mesterskab, vandt Danmark bronze.

Danmark skal i aktion igen lørdag eftermiddag, hvor de rød-hvide skal prøve kræfter med europamestrene fra Sverige i Malmø Arena.