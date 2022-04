Rusland truer med at bombe kommandocentre i Kyiv

Rusland har gentagne gange anklaget ukrainske styrker for angreb mod det sydlige Rusland, men uden at fremlægge beviser for det.

Ukraine afviser de russiske påstande.

Tidligere på måneden trak Rusland sine soldater tilbage fra områder nord for Kyiv. Nu lader det til, at de russiske styrker fokuserer på at indtage flere områder i det østlige Ukraine.

I Kharkiv i det nordøstlige Ukraine siger byens borgmester, at den russiske beskydning er taget markant til siden tirsdag.

Han tilføjer, at der er adskillige dræbte civile, blandt dem også børn.