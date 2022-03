Magnussen efter flot kvalifikation: Det er så crazy

- Det er så crazy. De sidste par uger har bare været vanvittige, siger Magnussen til TV3+ efter kvalifikationen.

- At stå her nu efter Q3 (tredje og sidste kvalifikationsrunde, red.) og have kvallet syver efter med næb og klør at have holdt bilen i gang og ikke vide, om den ville gå i stykker.

Magnussen holdte længe i garagen, mens Haas-mekanikerne forsøgte at lappe bilen sammen, så danskeren kunne komme på banen i Q3 og sætte en tid. Det lykkedes kun lige.

- Det er sindssygt svært at danne sig et overblik over, hvad der foregår. Det plejer at være skidt, når der er en hydraulisk lækage, siger Magnussen til TV3+.