Mødet mellem Esbjerg og Lyngby i fodboldens 1. division fredag aften bliver nok næppe husket for, hvad der foregik på grønsværen.

I stedet blev opgøret skæmmet af hele to afbrydelser, fordi tilskuere kastede fyrværkeri på banen.

Første gang var med cirka ti minutter tilbage af første halvleg. Her sendte dommer Jonas Bøgelund spillerne i omklædningsrummene. Det skete, kort efter at to store brag lød på Blue Water Arena i Esbjerg.