Nordsjælland skubbede kriseramte TTH længere ud i mørket

TTH Holstebro kæmper gevaldigt med resultaterne i landets bedste række for herrehåndbold. Man skal helt tilbage til 18. december for at finde holdets seneste sejr. Det var i den sidste kamp inden vinterpausen.

Siden er det endt med lutter nederlag i 2022. Torsdag kom det syvende i træk, da TTH på hjemmebane mod oprykkerne fra Nordsjælland Håndbold tabte 22-26.