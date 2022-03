Lewandowski styrede løjerne i Bayern Münchens legestue

Med 20 minutter tilbage af opgøret noterede den 18-årige dansker Maurits Kjærgaard sig for Red Bull Salzburgs reduceringsmål til 5-1.

Det første opgør i Østrig for tre uger siden endte 1-1, men Rasmus Nissen Kristensen, målscorer Kjærgaard og deres holdkammerater var milevidt for at gentage den bedrift.

I løbet af kampens to første minutter formåede begge hold at brænde en stor chance. Først var Robert Lewandowski tæt på i den ene ende, og minutter efter burde Nicolas Capaldo have scoret i den anden ende.