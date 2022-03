Statsanklagere vandt første slag mod Kongressens stormløbere

49-årige Reffitt er varetægtsfængslet. Han får strafudmålingen at vide ved et retsmøde 8. juni. Han risikerer op mod 20 år i fængsel, men det er sjældent, at dømte får den hårdest mulige straf.

Reffitt gik aldrig ind i selve Kongressen. Men videoer viser ham opildne andre og føre demonstranter op ad trapperne udenfor bygningen.

Han bar en skudsikker vest og en hjelm. Han møvede sig op ad trapperne, selv om politibetjente både skød ham med gummikugler og brugte kemiske sprays.

Et videoklip, som blev afspillet for nævningene, viser Reffitt, der gentagne gange opfordrer demonstranter til at hive blandt andre Nancy Pelosi, formand for Repræsentanternes Hus, ud fra Kongressen.

- Jeg er ikke kommet for at lege. Jeg er her for at indtage Kongressen.