Messerschmidt-sag ventes afgjort til december

Sagen, der også kaldes Meld- og Feld-sagen, er blevet kørt en gang tidligere og fandt en afgørelse i august sidste år.

Her blev Morten Messerschmidt i første omgang idømt en betinget fængselsstraf på seks måneder.

Østre Landsret fandt dog, at sagen skulle gå om. Det skyldtes, at dommeren i sagen, Søren Holm Seerup, kunne opfattes som inhabil, fordi han havde ”liket” et opslag på Facebook om Messerschmidt.

Derfor skal sagen igen føres i byretten.