Fire russiske kampfly har krænket svensk luftrum

Det svenske kampfly Gripen 39 blev sendt på vingerne for at dokumentere hændelsen i form af billeder.

- Dette viser, at vores beredskab er godt. Vi var på plads for at sikre den territoriale integritet. Vi har fuld kontrol over situationen, siger Edström.

Forsvarsminister Peter Hultquist mener, at den russiske overflyvning er i den grove ende.

- Den russiske krænkelse af svensk luftrum er selvfølgelig helt uacceptabel. Det vil føre til en klar diplomatisk markering fra svensk side, siger han i en sms til nyhedsbureauet TT.