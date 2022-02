Kulde og vind forkorter langt langrendsløb ved OL

I stedet skal langrendsløberne nu blot ud på 28,4 kilometer, altså lidt over halvdelen af den distance, som de har trænet sig op til.

På grund af blæst og lave temperaturer i Zhangjiakou har Det Internationale Skiforbund (FIS) valgt at forkorte løbet markant.

- Jeg ved, at det er den helt rigtige beslutning. Temperaturen er én ting, men det er vinden, som er problemet.

Espen Bjervig, Norges landstræner, mener, at man beskytter atleternes helbred.

Beslutningen om at forkorte løbet splitter aktørerne.

Vejrforholdene er dog også på grænsen til det ekstreme. Kraftige vindstød får sneen til at fyge rundt, og temperaturmåleren på tilskuerpladserne viser minus 16 grader.

- Jo længere tid man er ude i den her vind, jo større er risikoen for frostskader, og det er frostskaderne, man er bange for, siger landstræneren til Discovery ifølge NTB.

Briten Andrew Musgrave, en af konkurrencens 61 deltagere, er til gengæld frustreret over den i hans øjne ulogiske beslutning.

- FIS har forkortet konkurrencen fra 50 til 28 kilometer, fordi det er lidt koldt og blæser. Jeg tror ikke, at den beslutning gør det varmere eller giver mindre vind. What a fucking joke, skriver han.

Heller ikke i den svenske lejr er man tilfreds med beslutningen. Det fortæller landstræner Anders Byström.

- Vi blev spurgt af FIS, om vi ville foretrække en kortere distance, men jeg svarede, at vi ville løbe hele distancen. Det havde heller ikke gjort os noget, hvis man havde rykket løbet til i morgen (søndag, red.), siger landstræneren.