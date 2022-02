Vittinghus og Antonsen skal dyste om DM-guld

- Jeg er rigtig glad, ikke kun over sejren, men også over min præstation. Det var vigtigt for mig at vise, at jeg kan slå de andre unge danskere, der ligger under mig på ranglisten.

- Uden at forklejne DM tror jeg, at der var mere på spil for ham end for mig, siger Vittinghus til TV2 Sport.

I første sæt misbrugte Vittinghus fem sætbolde, før han udnyttede sin sjette. Undervejs afværgede han også en sætbold til Svendsen.

Vittinghus kom foran 20-16 og missede de første fire sætbolde, og han kunne også sikre sig sættet foran 21-20, men lavede en fejl.