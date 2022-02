Ukendte mænd forsøgte attentat på Libyens premierminister

Libyens premierminister, Abdulhamid al-Dbeibah, har torsdag været udsat for et attentatforsøg i landets hovedstad, Tripoli.

En kilde tæt på premierministeren oplyser til nyhedsbureauet, at al-Dbeibah var på vej hjem i sin bil, da ukendte gerningsmænd ud af det blå åbnede ild fra en anden bil.

Politiet efterforsker i øjeblikket sagen, men et attentatforsøg vil for alvor forværre situationen i Libyen, hvor al-Dbeibah har sagt, at han vil ignorere parlamentets valg af en ny premierminister torsdag.

Al-Dbeibah kom til magten i marts sidste år, da en FN-støttet regering under navnet Regeringen for National Helhed skulle understøtte opløbet til et demokratisk valg.