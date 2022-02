West Ham straffer kattemishandler med millionbøde

Kurt Zouma har allerede været ude og undskylde offentligt for sine handlinger, og han accepterer da også den bøde, som han er blevet tildelt af sin arbejdsgiver. Han indstiller til, at bøden bliver doneret til dyrevelfærdsorganisationer.

I videoen kan man se Zouma mishandle katten, mens fodboldspillerens venner kommer med grinende tilråb. Først ser man Zouma samle katten op og lave, hvad der allermest ligner et målspark med kæledyret.

Den franske forsvarsspiller er havnet i et sandt uvejr, efter der dukkede en video op, hvor han mishandlede en af sine katte.

Kurt Zouma undskylder for video, hvor han mishandler kat

Fodboldspillerens to katte er kommet i dyrevelfærdsorganisationen RSPCA’s varetægt. Organisationen arbejder sammen med politiet om yderligere efterforskning af episoden.

Trods skandalesagen startede Kurt Zouma på banen tirsdag aften, da West Ham vandt med 1-0 over Watford i Premier League. Her blev han dog buhet af holdets fans.

Også Adidas har set sig nødsaget til at annullere sin sponsoraftale med spilleren efter at have taget episoden op til vurdering. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Episoden har desuden fået økonomiske konsekvenser for klubben selv. En af West Hams egne sponsorer, selskabet Vitality, har således suspenderet deres indbyrdes aftale, oplyser Vitality på Twitter.