Professor foreslår et regulært opgør med den kontroltankegang, der hidtil har styret offentlige it-projekter, der alt for ofte er endt med forsinkelser, fordyrelser og indimellem deciderede skandaler. Finans

Regeringen har foretaget et kasseeftersyn på it-området, der viser så store fejl og mangler. Innovationsminister Sophie Løhde (V) vil gribe ind med omfattende strategiskifte.

- Vi er fast besluttet på at arbejde for, at så få mennesker som muligt bliver ramt af dekretet, hedder det.