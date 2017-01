Reglerne for gps og andre sporingsredskaber til demente bør fjernes fra tvangsbestemmelserne i serviceloven, mener Ældre Sagen, som også ser visse muligheder i under stram styring at opsætte videokameraer i dementes soveværelser.

Gør chipbleer, gps-armbånd og spiserobotter de ældre mere selvhjulpne, eller stjæler de nærvær og omsorg fra dem? Der er brug for værdighed i ældreplejen, men en værdighedsmilliard er ingen garanti for mere værdighed, fastslår Jacob Birkler, som har udgivet en bog om etiske dilemmaer i ældreplejen. Premium